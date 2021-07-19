Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров

Ранее Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что у каждого федерального округа должен быть куратор из правительства, как у Дальнего Востока и Арктики. Утром 19 июля во время совещания с членами правительства вице-премьер Михаил Мишустин заявил о назначениях.

Например, курирующий работу Минфина Дмитрий Григоренко займется Центральным федеральным округом, Сибирский федеральный округ достался Виктории Абрамченко, которая в кабмине отвечает за экологию, лесное хозяйство и недропользование. Экс-глава Минэнерго Александр Новак получил в ведение Северо-Кавказский федеральный округ, а Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за Крым, займется Южным федеральным округом.

Как сообщает Life, ожидается, что кураторы обеспечат единство политики регионального развития для достижения национальных целей. Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, а также за предоставление финансовой госпомощи.