В Иране рассказали о причастности Израиля к атаке на ядерный объект

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением по поводу атаки на ядерный объект в Натанзе. По данным иранских дипломатов, к нападению причастен Израиль, передает RT. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что их целью могла быть попытка срыва переговоров по ядерной сделке.
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