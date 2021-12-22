Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов

Источник в Госдуме сообщил, что новым послом России в Белоруссии станет председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. Помимо этого, комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал его кандидатуру на данную должность на заседании. Как сообщает "Радио 1", вопрос рассматривается в закрытом режиме.
Напомним, ранее Грызлов стал полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. До этого был членом и председателем набсовета "Росатома", спикером Госдумы и министром внутренних дел.