СМИ назвали дату ежегодного обращения Путина к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с ежегодным обращением к Федеральному Собранию в феврале. Об этом СМИ сообщили анонимные источники в российских политических кругах.
По данным журналистов, мероприятие пройдёт в середине последнего месяца зимы. Однако основные темы послания остаются неизвестными. Источники также не сообщили, будет ли Путин выступать в традиционном, очном формате, или обратится к парламентариям по видеосвязи ввиду пандемии коронавируса, сообщает Ura.ru.
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