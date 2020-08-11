Белорусские рабочие начали забастовку на фоне протестов

Сотрудники Минского электротехнического завода, производящего силовые трансформаторы, объявили о начале бессрочной забастовки. Оппозиционные белорусские СМИ сообщают, что это является планом на случай поражения протестующих на улицах граждан, сообщает Vse42.ru.

Напомним, что в Белоруссии уже три дня продолжаются массовые беспорядки. Они начались на фоне президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко был в очередной раз переизбран на пост главы государства. Протестующие не согласны с исходом голосования.