В Сербии заметили попытку начать гражданскую войну

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что беспорядки в стране представляют собой попытку начать гражданскую войну и захватить власть, передает RT. "У нас страшное насилие на улицах", – подчеркнул он.
В Сербии прошли масштабные акции протеста в связи с введением жестких ограничений из-за коронавируса после выборов. Многие правительственные здания были подожжены, митингующие стали нападать на полицию.
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