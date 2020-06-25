Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО

Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна не будет размещать в префектурах Ямагути и Акита комплексы ПРО США Aegis Ashore. Решение было принято на совещании Совета нацбезопасности государства под председательством премьер-министра Синдзо Абэ.
Предполагалось, что эти комплексы защитят территорию Японии от возможных ракетных ударов со стороны КНДР. В Министерстве обороны Японии сочли стоимость Aegis Ashore слишком высокой, отметив также наличие технических проблем, сообщает RT.
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