Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

Украинский политик и боксер Виталий Кличко, известный своими забавными и нелепыми высказываниями, останется мэром Киева на второй срок. На выборах городского главы ему удалось набрать более 50% голосов.
Свои голоса за Кличко отдали свыше 365 тысяч человек. В территориальной избирательной комиссии отметили, что второй тур голосования проводить не придется, сообщает телеканал "360".
Напомним, что впервые Виталий Кличко был избран мэром Киева в 2015 году.
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