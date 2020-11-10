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Политика

Пресс-секретаря Белого дома заткнули в прямом эфире

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В прямом эфире телеканала Fox пресс-секретар Белого дома Кейли Макэнани обвинила Демократическую партию в том, что та приветствует незаконное голосование на выборах президента США, передает "Царьград". Ведущий Нил Кавуто моментально перебил выступающую. "Если она не может сообщить подробности в подтверждение своих слов, я не могу продолжать вам это показывать", – заявил журналист, после чего отключил Кейли Макэнани от трансляции.

Автор: 10 ноября 2020, 21:58 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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