Умер бывший президент Швейцарии

В Швейцарии в возрасте 87 лет ушел из жизни бывший президент страны Рене Фельбер, передает RT. Должность главы государства политик занимал с 1 января по 31 декабря 1992 года.
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