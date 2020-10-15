Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу, передает RT. Стороны подробно обсудили ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Москва и Анкара сошлись во мнении, что альтернатив мирному урегулированию этого кризиса не существует.
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