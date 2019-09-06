Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину

Россию Лукашенко назвал "старшим братом". По его
словам, белорусы никогда не позволят предать своих восточных соседей. "Но
мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили,
не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – цитирует президента агентство "БелТА".
Лукашенко неоднократно давал понять, что считает сложившуюся систему взаимоотношений России и Белоруссии не совсем справедливой для Минска. Якобы Москва в чем-то ограничивает и ущемляет соседнюю республику.
При этом белорусский лидер забывает, что Россия оказывает существенную экономическую помощь Белоруссии, дает кредиты и скидки на энергоносители, предоставляет свой рынок для белорусских производителей. Тем не менее, претензии в адрес Кремля Лукашенко последнее время озвучивает все чаще.
По мнению политолога Александра Класковского, власти республики оказались "в петле братской интеграции". За экономическую поддержку Путин требует от Лукашенко все больше уступок, написал эксперт в своей колонке на "Белсат".
"Отвязаться же от Москвы, диверсифицировать экономику – это, во-первых, долгая песня. Во-вторых, для этого нужны реформы, которых Лукашенко боится", – заявил Класковский.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко намерены подписать план по интеграции в декабре. По некоторым данным, предполагается создать единый рынок двух стран, при этом политических вопросов программа не затрагивает.
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