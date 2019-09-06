Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко время от времени критически высказывается об отношениях с Россией. О дружбе с восточным соседом Батька заговорил и во время посещения Бреста в пятницу, 6 сентября. Белорусский лидер озвучил смелое требование к Кремлю.



прочитано 150 раз