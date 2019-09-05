Наглеца Лукашенко уличили в предательстве Путина

Александру Лукашенко после добродушных посиделок с Болтоном
пришлось срочно звонить Владимиру Путину и чуть ли не оправдываться за шашни с
высокопоставленным гостем. В то же время белорусское руководство предприняло
ряд шагов, чтобы усыпить бдительность Москвы, пишет Telegram-канал
"Трыкатаж".
На переговорах Зася с Болтоном обсуждался ряд важных тем, в том числе отношения с НАТО и поставки энергоносителей. "Лукашенко с умным видом принял Зася с докладом о варшавских секретных посиделках с коллегами-русофобами из Польши и Украины. Лейтмотив – так ничего же еще не решено", – отмечают авторы канала.
В свою очередь, глава белорусского Совбеза поспешил откреститься от участия в антироссийском заговоре, в очередной раз заявив о "стратегическом партнерстве" с Россией и отсутствии интриг за ее спиной. "То есть – мы вас в сто первый раз предали, но предали как уважаемого союзника и партнера", – объясняет слова чиновника "Трыкатаж".
Кроме того, удивляются авторы, Лукашенко умудрился приплести к этой дурно пахнущей истории планируемый визит в Минск секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Главные вопросы, подчеркнул белорусский лидер, все равно будут решаться с Москвой, а не с Вашингтоном.
Напомним, 29 августа, столицу Белоруссии посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Гость такого уровня побывал в соседней республике впервые за 20 лет. С американским посланником Лукашенко был предельно вежлив и предложил ему открыть новую страницу в отношениях двух стран.
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