Наглеца Лукашенко уличили в предательстве Путина

После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Совбеза республики Станислава Зася с советником американского лидера Джоном Болтоном в высших эшелонах власти соседней страны развернулась "операция "Прикрытие". Переговоры с представителем Вашингтона и разговоры о сближении Минска с НАТО эксперты назвали предательством союза с Москвой.



Александру Лукашенко после добродушных посиделок с Болтоном пришлось срочно звонить Владимиру Путину и чуть ли не оправдываться за шашни с высокопоставленным гостем. В то же время белорусское руководство предприняло ряд шагов, чтобы усыпить бдительность Москвы, пишет Telegram-канал "Трыкатаж".



На переговорах Зася с Болтоном обсуждался ряд важных тем, в том числе отношения с НАТО и поставки энергоносителей. "Лукашенко с умным видом принял Зася с докладом о варшавских секретных посиделках с коллегами-русофобами из Польши и Украины. Лейтмотив – так ничего же еще не решено", – отмечают авторы канала.

В свою очередь, глава белорусского Совбеза поспешил откреститься от участия в антироссийском заговоре, в очередной раз заявив о "стратегическом партнерстве" с Россией и отсутствии интриг за ее спиной. "То есть – мы вас в сто первый раз предали, но предали как уважаемого союзника и партнера", – объясняет слова чиновника "Трыкатаж".

Кроме того, удивляются авторы, Лукашенко умудрился приплести к этой дурно пахнущей истории планируемый визит в Минск секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Главные вопросы, подчеркнул белорусский лидер, все равно будут решаться с Москвой, а не с Вашингтоном.

Напомним, 29 августа, столицу Белоруссии посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Гость такого уровня побывал в соседней республике впервые за 20 лет. С американским посланником Лукашенко был предельно вежлив и предложил ему открыть новую страницу в отношениях двух стран.