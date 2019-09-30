Неожиданная смерть добила одряхлевшего Лукашенко

Она сообщила о смерти тещи Александра Лукашенко Елены
Желнерович. Из-за этого белорусский лидер отменил запланированные мероприятия и
отправился на похороны. По словам Эйсмонт, Желнерович была для Лукашенко одним
из самых близких людей.
"И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", – заявила пресс-секретарь белорусского лидера.
Отношения Лукашенко и Желнерович всегда были теплыми и близкими. Ссор и размолвок между ними не было, жили душа в душу. А если и пробегала между ними кошка, то сор из избы старались не выносить.
На протяжении всей жизни Желнерович относилась к Лукашенко как к сыну, а тот считал ее "второй после матери". Судя по словам самого белорусского лидера, теща сыграла в его судьбе решающую роль: без нее он бы не стал президентом, признавался глава государства.
Лукашенко и Желнорович знакомы со школьной скамьи. Она была классным руководителем будущего президента. С ее дочерью Лукашенко стал встречаться в 10 классе.
На 90-м году жизни скончалась тёща Лукашенко Елена Желнерович— Политринг (@politringby) September 29, 2019
После тяжелой продолжительной болезни на 90-м году жизни скончалась тёща Президента Беларуси Александра Лукашенко Елена Желнерович pic.twitter.com/04tlIXeBDE
Это не первая утрата в окружении президента за последние несколько месяцев. В июне умер главный идеолог Белоруссии в 1990-е годы Владимир Заметалин. Он был соратником Лукашенко с момента его прихода к власти, поддерживал курс Батьки на сближение с Россией.
Известие о смерти Заметалина обрадовало противников Лукашенко. Прозападная оппозиция обвиняла главного идеолога в давлении на "независимые политические силы", а также ставила ему в вину референдум 1995 года, по которому русский язык в республике получил статус официального.
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