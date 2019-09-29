Лукашенко пытается навязать свою волю непокорному Зеленскому

По словам президента Белоруссии, на этот счет даже были договоренности еще с Петром Порошенко, но украинская сторона тогда не выполнила свои обязательства. Александр Лукашенко также выразил согласие "ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при условии согласия сторон".
По словам политолога Евгения Магды, Александру Лукашенко приходится немного блефовать. Ведь происходит политическая "свистопляска" – каждая из сторон хотела бы сохранить лицо.
Эксперт констатировал, что Украина является вторым торгово-экономическим партнером Белоруссии. "Александр Лукашенко рассматривает Владимира Зеленского как слабого и неопытного политика, которому может навязать повестку дня, свои правила игры. Лукашенко считает, что Зеленский нуждается в имиджевых шагах, способных укрепить его статус в качестве серьезного лидера", – цитирует Евгения Магду Udf.by.
Политолог отметил, что, изучив опыт российско-украинского обмена, Александр Лукашенко просто решил использовать старую карту и положить ее на стол. Другими словами, ушлый в политике белорусский лидер пытается прогнуть под себя пока неопытного в этом отношении Владимира Зеленского. Удастся ли это сделать, покажет время.
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