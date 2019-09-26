Отчаявшийся Зеленский бросился в ноги Лукашенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Четверг 26 сентября
Лента новостей
18:30
В Подмосковье ребенка с редким заболеванием вылечили ботоксом
18:09
Синоптики назвали "рабочие" погодные приметы
17:58
"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность
17:35
Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
17:16
Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники
16:53
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
16:28
"Кто обидел Лизочку?": фото грустной дочки Галкина растрогало народ
16:04
"Мне было очень стыдно": Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве
16:02
"Хватай его за шею!": озабоченный Панин напал на русских
15:40
Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности
15:20
Муж-итальянец назвал неуравновешенную Казанову истеричкой
14:45
Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах
14:42
Буланова заикнулась о скором замужестве
14:37
Звезда Playboy согласилась возглавить ростовскую пресс-службу
14:24
Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"
14:17
"Лечить человека надо": Билана призывают сдать анализы на наркотики
14:08
"Мы с Сашей такими не были": Стриженова о жизни старшей дочери и ее мужа
14:06
В Удмуртии женщина подожгла медпункт и похитила спирт
13:42
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:37
Бывшая жена продала дом Александра Серова
13:28
Почерневшая Цымбалюк-Романовская вызвала у россиян бурю эмоций
13:15
"Мы все отнимем": в Киеве размечтались об ограблении крымчан
12:50
"Душа просится в пляс": Чеховой наконец-то предложили достойную работу
12:50
Ковальчук попала в серьезное ДТП
12:39
В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки
12:25
"Их это раздражает": дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Ханги
12:24
Будет присутствовать на родах: всплыли неожиданные детали от беременной невесты Тимати
12:07
Россияне отказались верить кочующей из страны в страну Боне
11:58
"Указание на раннюю смерть": теряющей последние силы Заворотнюк вынесли приговор
11:57
В Уфе таксиста обманули на 120 тысяч рублей
11:50
Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светличную от серьезного заболевания
11:43
Ходить в туалет со смартфоном оказалось опасно
11:31
Знаменитую модель экстренно госпитализировали
11:30
"Все давно забросили": Боярский пожаловался на одиночество
11:10
Никогда не восстановится: Малышева вынесла вердикт Шумахеру
11:02
Нагло врет: Лавров разоблачил обманщика Порошенко
10:51
Умер адвокат Александра Кокорина
10:39
"Ослепительно хороша": Садальский "облизал" престарелую подругу
10:34
"Красива, как ее родители!": дочь Курниковой и Иглесиаса умилила народ
10:28
Умрет – забудут быстро: священник сорвался из-за больной Заворотнюк
10:22
Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле выросло до 56
10:02
Боится выйти в туалет: звезда "Дома-2" умоляет Малахова прекратить слежку
09:59
"Клоун еще и хамит": Зеленскому досталось после разговора с Лавровым
09:44
Долги россиян за ЖКХ достигли рекордной суммы
09:24
"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак
09:22
"Абсолютно другое лицо": изменившаяся Кудрявцева ошарашила видом
09:19
Опозоренный на весь мир Зеленский сделал странное признание
09:04
"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь
08:51
Покрылась коркой на 8 лет: мать Тимати сразило жуткое заболевание
08:41
Сестра Влада Топалова впервые стала мамой
08:28
"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе
08:19
На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом
08:06
Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк
08:03
Есть пострадавшие: на востоке Москвы загорелся хостел (видео)
06:32
Не просто так сняла кольцо: Асмус заподозрили в измене Харламову
05:00
Забывчивый Зеленский оконфузился на встрече с Трампом
04:06
Минус 50 килограммов: звезда Голливуда раскрыла секрет похудения
03:09
Онколог рассказал самое важное о раке мозга
02:08
Грудной сын заставил Маркл мучиться
23:47
"Люблю в рот брать другие предметы": Собчак шокировала Лободу своими предпочтениями
22:13
Петросян остался с носом из-за развода со Степаненко
22:02
"Уже пора": Лель сделала громкое заявление со сцены
21:58
Беременная возлюбленная оправдала оставившего ее Тимати
21:57
Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко
21:52
Болезнь уже ходит по пятам: изможденная Бузова повторяет ошибки Заворотнюк
21:36
Издевающийся над замерзающими россиянами рыжий "Иванушка" сверкнул трусами
21:26
Продолжит династию? Мишулина пророчит дочери карьеру актрисы
21:22
Пройдоху Зеленского разнесли в пух и прах
20:43
"Жила в страхе и ужасе": рыдающая Повалий откровенно о травле на Украине
20:13
В Дмитрове полицейские сбили ребенка на зебре
19:38
В Петербурге мужчину избили за отказ дать сигарету
19:14
Разин вынес приговор скрывающемуся Шатунову
18:59
Кончаловский отвез молодую жену и сына на курорт
18:40
"Натуральная красота": Кардашьян показала редкое фото без пластики
18:24
В Барнауле при посадке загорелся Boeing
18:04
Серябкина среди ночи потревожила сон известного режиссера
18:04
"Какая вкусняшка": народ в диком восторге от красавицы-дочки Кудрявцевой
17:50
Будет штурм: в центре Москвы мужчина атаковал полицейских и забаррикадировался в квартире
17:27
Оскандалившегося Друзя приложили на Первом канале
16:55
"Постепенно загибается": Галкина прорвало из-за эмоциональных слов подростка
16:50
Совфед поможет доработать законопроект о цифровых инновациях
16:22
Оголившаяся Дайнеко лишилась самого главного
16:18
"Тяжело переживаю гибель": Толкалина обнажила душу
15:54
Лжесотрудник банка одурачил жителя Ижевска на 100 тысяч
15:53
"С пяти лет": Волочкова возмутила народ откровенным признанием
15:40
Пьеха взвыл из-за душевной травмы
15:33
"ЕР" продолжит работу по запрету "наливаек" в жилых домах
15:33
"ЕР" создаст рабочую группу по изменению бюджетного законодательства
15:32
"Он должен извиниться": Лобода поставила условие Лазареву после скандала
15:32
Сара Брайтман споет новые песни в Крокус Сити Холле
15:20
"Хорошо знала": мать Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом
15:14
Под Москвой обнаружили взрывчатку
14:58
"Выпали все волосы, посыпались зубы": Собчак рассказала о проблемах из-за беременности
14:53
Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
14:52
Обвиненная в анорексии экс-любовница Тимати дала отпор злопыхателям
14:49
Дума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост
14:45
Круто ты попал: Зеленский влип в передрягу в США
14:43
Борис Джонсон с позором сбежал с Генассамблеи ООН
14:39
На западе Москвы загорелся каток
14:35
"Теперь не секси": исхудавшую Каменских крепко приложили
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Приходил нотариус, писали завещание": свежие новости из палаты Заворотнюк
Беременная Костенко ублажила безработного Тарасова перед камерой
"Похожа на бабушку": брат отреагировал на изменившуюся внешность Боярской
Найдено возможное орудие убийства Михаила Круга
Россия и Катар укрепляют межпарламентское сотрудничество
Верник продемонстрировал разбитое в кровь лицо
Политика

Отчаявшийся Зеленский бросился в ноги Лукашенко

Александр Лукашенко помог Владимиру Зеленскому. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился перенести ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Все из-за лидера Незалежной Владимира Зеленского, который обратился к Батьке с соответствующей просьбой.
прочитано 248 раз

Ситуация с нефтепродуктами на Украине остается сложной. На фоне ухудшения отношений с Россией страна испытывает нехватку дизельного топлива и бензина.

ПО ТЕМЕ

Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко

Стало известно о пагубной зависимости Зеленского

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Помочь Незалежной вызвался Лукашенко. Чтобы Украина получала нефтепродукты, он перенес сроки планового ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Такое решение белорусский лидер принял после просьбы своего украинского коллеги.

По его словам, Зеленский позвонил и попросил помочь с топливом во время уборочной кампании. "Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты", – заявил Лукашенко в ходе общения с представителями украинской прессы.

Отметился белорусский лидер и заявлением о территориальной целостности южного соседа. "Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", – сказал Лукашенко.

Несмотря на поддержку, в Киеве к белорусскому лидеру относятся с недоверием. Эксперты предупреждают Владимира Зеленского: Батька слишком близок к России, и Москва может нанести удар по Украине через Белоруссию.

Дипломат Роман Бессмертный пошел еще дальше и назвал Лукашенко "сателлитом" Москвы. Несмотря на схожесть двух стран, Киев и Минск движутся разными путями: Белоруссия тесно связана с Россией, а Украина намерена вступить в НАТО и ЕС, напомнил эксперт.

Автор: 26 сентября 2019, 18:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
Съемки всенародно любимого сериала внезапно остановили
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Шоу-бизнес

Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк

Фигуристка ошарашила глубокими рассуждениями
Шоу-бизнес

Покрылась коркой на 8 лет: мать Тимати сразило жуткое заболевание

Симону Юнусову вынудили выговориться
Общество

На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом

Первая леди Украины предстала перед публикой в необычном наряде
Шоу-бизнес

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Юморист не удержался от колкостей в адрес журналистки

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru