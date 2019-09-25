"Только один человек": Зеленский рассказал о давлении при разговоре с Трампом

Владимир Зеленский, сам того не желая, оказался в центре масштабного международного скандала. На этот раз серьезные проблемы после телефонного разговора с президентом Украины возникли у Дональда Трампа. В отношении американского лидера уже начата официальная процедура импичмента за то, что он якобы пытался заставить своего собеседника принять активное участие в расследовании, затрагивающем интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Внести ясность в этот вопрос попытался российский журналист Евгений Попов. Он спросил у Владимира Зеленского, давил ли Дональд Трамп на него во время телефонного разговора. "На меня никто не может надавить, потому что я президент независимой Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский. "На меня надавить может только один человек. На меня надавить может только мой сын, которому шесть лет", – заключил президент Украины. Саму ситуацию с Джо Байденом, расследованием и телефонными переговорами с Дональдом Трампом он комментировать не стал.
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