"Только один человек": Зеленский рассказал о давлении при разговоре с Трампом

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева на своей странице в "Телеграм" рассказала о том, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью российским СМИ. На опубликованном в Сети отрывке видно, как украинский лидер отвечает ее коллеге Евгению Попову на вопрос о том, давил ли на того Дональд Трамп во время телефонных переговоров.

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