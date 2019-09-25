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Политика

Объявлено об импичменте Трампа после разговора с Зеленским

Дональду Трампу грозит импичмент после разговора с Владимиром Зеленским. Фото: www.globallookpress.com
Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом послужил телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом обернулись угрозой досрочного прекращения полномочий для последнего. Впрочем, эксперты успели отметить: начало официальной процедуры импичмента вовсе не означает, что президент США покинет свой пост.

Более того, даже контролируемая заклятыми оппонентами Трампа палата представителей не поддержала такое решение. По данным американских СМИ, за импичмент высказались от 172 до 180 членов нижней палаты конгресса, передает телеканал "360". А всего в ней заседают 435 человек, из которых 235 представляют Демократическую партию.

Как отметили эксперты, начатая в отношении Трампа процедура, может, и не приведет к досрочному сложению полномочий, но ударит по репутации политика. В свою очередь это отразится на результатах грядущих президентских выборов.

Однако лидер США придерживается противоположной точки зрения. Он уверен, что демократы проиграют. "Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это, поэтому мне и говорят, что это пойдет на пользу на выборах", – цитирует Трампа RT.

"Дела обстоят лучше, чем когда-либо", – подчеркнул президент США.

Напомним, что угроза импичмента нависла над Трампом практически сразу после того, как он вступил в должность главы государства. Впрочем, настолько близко подойти к началу этой процедуры пока никому не удавалось.

Поводом для новых обвинений в предательстве и призывов к досрочному сложению президентом своих полномочий стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает "Царьград". По данным американских СМИ, во время беседы Трамп восемь раз призывал его содействовать расследованию против Хантера Байдена. Тот вел бизнес с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, а также был заподозрен в получении взяток.

Киев опроверг предположения о том, что Трамп давил на Зеленского. Стенограмма разговора должна быть опубликована обеими сторонами в ближайшее время.

Автор: 25 сентября 2019, 09:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Папа обрадовал скорбную Меланью

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Трамп умный и грамотный политик, а против него детский сад , ясельная группа!!!!
1

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