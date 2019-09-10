Бегающего от допросов Порошенко готовят к важной процедуре

Бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов, обратился к лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. Он напомнил, что 10 сентября того ожидают сразу два допроса в Государственном бюро расследований.
Для первой беседы бывшего украинского лидера ждут уже в 9:30. Вторая должна состояться в 14:00. Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в свою очередь отметил, что ходу беседы может помочь специальная техника. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа", – цитирует его URA.Ru. Печерский районный суд Киева ранее разрешил использовать детектор лжи во время допроса бывшего президента.
Ранее на такой процедуре, как использование полиграфа при допросе, настаивал сам Петр Порошенко. Впрочем, делать он это хотел не в Государственном бюро расследований.
"Я не доверяю Государственному бюро расследований. Я не доверяю их руководству. Я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы – а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, – я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире", – заявил политик.
Петр Порошенко является фигурантом сразу 13 уголовных дел. В части из них он проходит как свидетель, в части как подозреваемый. Расследования касаются государственной измены, узурпации власти, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
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