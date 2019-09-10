"С Трампом договоримся": Лукашенко заявил о присоединении к США

Торжественное открытие легкоатлетического матча Европа – США прошло на стадионе "Динамо" в Минске. Александр Лукашенко пообещал, что в случае соответствующего поручения, в 2021 году проведет таке же соревнование, но уже на более высоком уровне.
При этом тот факт, что в следующий раз принимающей стороной должны выступать США, президента Белоруссии не смущает. "Обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США", – заявил он.
Впрочем, Александр Лукашенко поправился, что речь не идет о том, чтобы Белоруссия присоединила к себе США. "На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США", – объяснил он.
Вопросы с американской стороной он пообещал решить. "С Дональдом Трампом мы договоримся. И я думаю, что он появится здесь на этом стадионе в столице очередных легкоатлетических игр матча века!", – заключил Александр Лукашенко.
Примечательно, что идея Александра Лукашенко имеет все шансы реализоваться. Дело в том, что в 2021 году США принимают также чемпионат мира по легкой атлетике, поэтому проведение американо-европейского матча вновь ложится на плечи европейских стран.
Символическое назначение Минска "столицей США" позволит Александру Лукашенко вновь принимать у себя гостей со всего мира, а американской стороне с легким сердцем переложить ответственность за организацию мероприятия на кого-нибудь еще. Именно на такое развитие событий, судя по всему, рассчитывает президент Белоруссии.
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