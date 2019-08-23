Раскрыта главная ошибка проворовавшегося Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко переоценил устойчивость созданной им после переворота в стране системы, считают эксперты. Из-за уверенности в ее долговечности политик не заботился о формальном соблюдении законов, что и вызвало шквал проблем после его позорного изгнания с должности главы государства.

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