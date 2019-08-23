Раскрыта главная ошибка проворовавшегося Порошенко

Едва Петр Порошенко перестал быть президентом Украины, как у него образовалось огромное количество проблем. Быстро выяснилось, что политик допускал жесточайшие просчеты в своей работе, да и о личном финансовом интересе не забывал. Как итог – в отношении экс-главы государства возбуждено множество уголовных дел.
Эксперты считают, что самой главной ошибкой Петра Порошенко было нежелание даже формально следовать букве закона и соотносить с ней свою деятельность. "Они просто считали, что они всерьез и надолго, и не обратили внимания на закон", – цитирует НСН украинского политолога Александра Семченко.
"Они очень часто поступали так, как им хочется, не оформляя это бумагами, не прикрываясь нормативными актами. Поэтому сейчас у Порошенко много проблем, сейчас у него 14 уголовных дел, часть из которых можно было избежать, если бы они соответствующим образом оформляли нормативно-правовую базу", – добавил эксперт.
Порошенко заявил, что в рамках борьбы с коррупцией сделал всё возможное, чтобы следующему президенту Украины нечего было красть.— Одеса-Анекдоти® (@uanews3) August 22, 2019
Напомним, в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено сразу несколько уголовных дел. Политика обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов, отмывании сомнительных доходов, узурпации власти и других махинациях, связанных с погоней за властью и деньгами.
Многие эксперты сомневаются, что на этот раз Петру Порошенко удастся выбраться сухим из воды. Они считают, что политику придется либо бежать из страны, либо отправиться за решетку.
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