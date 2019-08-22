Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит порассуждать о внутренней политике и отношениях с другими странами, но редко рассказывает о личном. Однако во время посещения предприятия "ЛидаТехмаш" в городе Ивье лидер братской республики был необычайно откровенен и сделал важное заявление. Оно прозвучало спустя десять дней после серьезного разговора о ситуации в здравоохранении.

прочитано 663 раза На предприятии Александр Лукашенко осмотрел экспериментальную сельскохозяйственную технику. Образцы президенту понравились: он признался, что готов испытать их на собственном участке.

ПО ТЕМЕ Скандалист Лукашенко влип в серьезные неприятности Отставка Лукашенко: названо имя преемника Батьки Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии Белорусский лидер разоткровенничался и сообщил, что в его распоряжении есть 47,2 гектара земли. А после этого принялся перечислять, какие культуры возделывает на участке. Разумеется, главное место в хозяйстве президента Белоруссии занимает картошка. Батька выращивает "в малых объемах" лук, свеклу, морковь и другие овощи. В этом году, признался Лукашенко, он впервые посеял пшеницу. "Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера – даже не думал, что столько будет", – рассказал глава государства. За неделю до визита в Ивье у Лукашенко состоялся непростой разговор с чиновником. Президент Белоруссии встретился с министром здравоохранения Владимиром Караником и поднял вопрос о завышенных ценах на лекарства. По словам политика, необходимо принять срочные меры для исправления ситуации. "Вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего здравоохранения", – обратился Лукашенко к чиновнику. Президент посоветовал обратить внимание на импортозамещение в медицине. Недопустимо, чтобы страна тратила на закупку лекарств за рубежом до 500 миллионов долларов, возмутился Лукашенко.

Федор Лопырев 22 августа 2019, 13:52 Автор:

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