Заговоривший о болезни Лукашенко выболтал личную тайну

На предприятии Александр Лукашенко осмотрел экспериментальную
сельскохозяйственную технику. Образцы президенту понравились: он признался,
что готов испытать их на собственном участке.
Белорусский лидер разоткровенничался и сообщил, что в его распоряжении есть 47,2 гектара земли. А после этого принялся перечислять, какие культуры возделывает на участке. Разумеется, главное место в хозяйстве президента Белоруссии занимает картошка.
Батька выращивает "в малых объемах" лук, свеклу, морковь и другие овощи. В этом году, признался Лукашенко, он впервые посеял пшеницу. "Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера – даже не думал, что столько будет", – рассказал глава государства.
За неделю до визита в Ивье у Лукашенко состоялся непростой разговор с чиновником. Президент Белоруссии встретился с министром здравоохранения Владимиром Караником и поднял вопрос о завышенных ценах на лекарства.
По словам политика, необходимо принять срочные меры для исправления ситуации. "Вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего здравоохранения", – обратился Лукашенко к чиновнику.
Президент посоветовал обратить внимание на импортозамещение в медицине. Недопустимо, чтобы страна тратила на закупку лекарств за рубежом до 500 миллионов долларов, возмутился Лукашенко.
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