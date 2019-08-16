Морщины и пышные усы Лукашенко изобразили голой грудью
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Главнокомандующему Белоруссии Александру Лукашенко посвящали стихи, дарили песни и наверняка вручали искусно написанные портреты. Но одаренная студентка из Минска затмила всех, кто пытался угодить Батьке.
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