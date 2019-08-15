"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Четверг 15 августа
Лента новостей
06:21
Жена Мартиросяна показала опухшие губы
04:02
Глюкозу разнесли за яркий макияж
02:18
Названы защищающие от рака продукты
00:36
Юлия Михалкова призналась в своих страхах
21:37
Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
21:22
"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
20:37
"ЕР": новостные агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию
20:18
Краше Началовой: Аллу Вербер в гробу нарядили принцессой
20:04
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации
19:40
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
19:33
Россияне стали реже жениться
19:14
Киркоров показал онкобольную Вербер в день похорон
18:42
Под Москвой столкнулись пять автомобилей
18:36
Залечит водой: травмированная на курорте Бледанс отказалась ехать к врачу
18:23
"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать
18:04
Умер худрук Театра сказки
18:01
"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой
17:40
В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал
17:14
"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника
17:02
В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком
16:54
Известный исполнитель 90-х стал жертвой мошенников
16:24
Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь
16:09
"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы
15:44
Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь
15:33
В Петербурге загорелся магазин автозапчастей
15:15
Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария
15:12
Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции
14:59
"Страсть – это наркотик": Шаляпина застукали в компании экс-супруги
14:59
Меган Маркл раскрывает новые таланты
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года
14:44
Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17
14:26
В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна
14:24
Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"
14:12
"ЕР": Возможный запрет на эксплуатацию старых автомобилей не должен касаться личного транспорта
14:00
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
14:00
"Сходит с ума от страсти к себе": Любовь Успенскую осудили за "красоту"
13:53
После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
13:15
Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды
13:09
Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"
12:57
Жара в Японии убила более 20 человек
12:49
В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes
12:44
Афера на 27 тысяч долларов: раскрыта одна из причин смерти Токарева
12:25
"Выжатая как лимон": дочь об интиме Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
12:11
Синоптики предупредили о тропической жаре
11:59
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
11:54
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
11:27
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
10:58
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
10:58
Россияне отказываются от мяса
10:30
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
10:18
"Всем бы так выглядеть!": цветущая вдова Круга сразила своими формами
09:57
Более 50 человек разбились в ДТП в Рио-де-Жанейро
09:56
Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако
09:49
Завистливая Волочкова резко отреагировала на фото красавицы Лободы
09:37
Число пострадавших от взрывов в Ачинске выросло до 40
09:24
Под Омском более 400 человек вышли на поиски трехлетнего мальчика
09:07
Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
08:43
"Все ложь!": сын Алибасова раскрыл всю правду о программе Шепелева на Первом
08:34
63-летняя Лариса Долина в рваных шортах стала сенсацией
06:21
Жениха Лопес ограбили во время ее выступления в России
04:12
Высмеявший Крида пародист заикнулся о его ориентации
02:15
Звезда шоу "Дом-2" впервые стала матерью после страшного диагноза
00:09
Плохой пример: Седокова получила нагоняй после слухов о новом любовнике
23:14
Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля
21:56
"Сочетание нежности и элегантности!": дочь Маликова вышла в люди в платье-комбинации
21:30
В Ижевске турист опрокинулся на катамаране
21:24
"Нарушили нашу идиллию, твари!": покусанная Бледанс покрылась волдырями
21:18
Пострадал годовалый ребенок: в Башкирии иномарка съехала в кювет
21:06
Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
21:06
Под Москвой змея "сбежала" от хозяина
20:52
Говорящая о жизни с Агутиным Варум сболтнула лишнего
20:50
Оперного певца Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
20:23
Бывший подопечный всадил нож в спину Фадееву
20:11
"Задолбали!": уставшая от вранья Повалий выступила с гневной отповедью
19:44
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
19:39
Жители в панике: под Москвой женщина развела в своей квартире полчище крыс
19:14
"Бог вам судья!": Резник поставил на место выскочку Бузову
18:35
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
18:04
Цой улетела из страны после неутешительного прогноза медиков
17:10
Московская мэрия отказала в согласовании митинга оппозиции 17 августа из-за ошибки организаторов
17:09
Названы последствия отмены санкций против России
16:58
Ди Каприо проговорился о своей самой стыдной роли
16:38
Секcуальные фантазии: ожидание vs реальность
16:34
Выколол глаза: Шепелев обнародовал жуткие детали похождений убийцы
16:21
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход
15:37
В Москве во время просмотра фильма Тарантино умер человек
15:14
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому
15:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года
15:05
"Корону верни, коза": Шпица публично обратилась к сестре
15:00
Ранила мужа ножом: Малахов прервал отпуск ради истерзанной невестки высокопоставленного чиновника
15:00
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
14:59
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
14:53
Популярная модель подразнила поклонников голой грудью
14:20
Люди добрые помогут: Исаева рассказала о поиске денег на памятник Началовой
14:18
В центре Москвы из-под земли забил фонтан
14:14
"Этот цирк уже всем надоел": что стоит за браком Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
13:57
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
13:37
Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем
13:31
"Блокадница!": бескультурная Бузова сделала громкое заявление
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Катя Лель рассказала о рождении ребенка от суррогатной матери
"Бизнес-проект": раскрыта тайна счастливых отношений Валерии и Пригожина
Политика

"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александр Лукашенко совершил поездку в юго-восточный регион Могилевской области. Информацию передает пресс-служба президента Беларуси.
прочитано 87 раз

Вчера Александр Лукашенко побывал Костюковичах, районе Могилевской области, где на совещании были подняты вопросы социальной жизни региона. Президент напомнил, что несколько лет назад был подписан указ, по которому предполагалось улучшить условия проживания на этой территории. Лукашенко отметил, что за это время изменения, конечно же, произошли, но и проблем еще достаточно. По его словам, реализуются не все средства, желающих работать на предприятиях не стало больше, а людей, которые были бы вовлечены в экономическую жизнь региона, и вовсе стало меньше. 

Александр Лукашенко считает, что необходимо создавать новые условия для работы и достойного проживания людей, необходимо обеспечить рост доходов населения. "Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордится тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске. Суть этого момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут", – заявил президент Беларуси. 

Он также затронул и сельское хозяйство этой территории. Лукашенко потребовал не сбавлять темы уборочных работ, приказал "пахать день и ночь". Он обратил свое внимание и на важность обеспечения хороших условий хранения зерна кукурузы. "Надо взять на контроль и тот недобор, который, возможно, будет по колосовым зерновым, надо восполнить зерном кукурузы", – добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что за последние четыре года на социально-экономическое развитие Могилевского региона было выделено более 770 миллионов рублей. Для этих же нужд было привлечено 30,7 миллионов долларов ​​иностранных инвестиций.

Материал дополняется.

15 августа 2019, 08:26

комментарии

Политика

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии

Шоу-бизнес

Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
Близкие сделали заявление впервые после смерти Токарева
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации

Проишествия

"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой

Бывшая прима наслаждается роскошным курортом
Шоу-бизнес

Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции

Артист попал в реанимацию
Общество

"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы

23-летняя жительница Подмосковья забила до смерти годовалого сына
Шоу-бизнес

"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника

Звезде пришлось оправдываться за шутку о блокаднице

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru