Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил вопросы здравоохранения с министром Владимиром Караником. Ключевыми темами стали госзакупки и ценообразование в отрасли. Лукашенко отметил, что следует стремиться к справедливому ценообразованию на лекарства и работе без посредников при закупке оборудования.
"Вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя", – довольно мягко сказал Лукашенко. Судя по всему, белорусский президент сдает позиции, ведь обычно он устраивает чиновникам разнос.
Глава государства посоветовал обратить внимание на импортозамещение в медицине. Страна тратит на закупку лекарств за рубежом до 500 миллионов долларов, что, по словам политика, недопустимо.
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