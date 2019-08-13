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Политика

Близкий человек внезапно врезал Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Советник президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Никита Потураев сделал заявление о вступлении в партию "Слуга народа". Он подчеркнул, что не собирается становиться частью этой политической силы.
прочитано 303 раза

Когда Владимир Зеленский одержал впечатляющую победу во втором туре выборов президента Украины, главной его проблемой оказалась недостаточная численность сторонников. Решить вопрос должна была партия "Слуга народа".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Досрочные выборы в Верховную раду показали, что украинцы готовы поддержать только что созданную и пока не проявившую себя политическую силу исключительно из-за ее связи с главой государства. Партия получила рекордную поддержку и заняла большинство мест в новом составе парламента.

Однако не все соратники Владимира Зеленского спешат выстроиться в очередь за партийными билетами. Среди пренебрегших "Слугой народа" – советник президента Незалежной Никита Потураев.

"В команде есть члены партии. Я к ним не отношусь и не планирую вступать в партию", – заявил он в интервью украинскому изданию "Детектор медиа".

Потураев добавил, что для "Слуги народа" важны костяк и сторонники, а не формальное количество членов. По его словам, превращать политическое объединение соратников Владимира Зеленского в подобие КПСС никто не собирается.

Автор: 13 августа 2019, 10:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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