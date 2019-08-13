Близкий человек внезапно врезал Зеленскому

Когда Владимир Зеленский одержал впечатляющую победу во втором туре выборов президента Украины, главной его проблемой оказалась недостаточная численность сторонников. Решить вопрос должна была партия "Слуга народа".
Досрочные выборы в Верховную раду показали, что украинцы готовы поддержать только что созданную и пока не проявившую себя политическую силу исключительно из-за ее связи с главой государства. Партия получила рекордную поддержку и заняла большинство мест в новом составе парламента.
Однако не все соратники Владимира Зеленского спешат выстроиться в очередь за партийными билетами. Среди пренебрегших "Слугой народа" – советник президента Незалежной Никита Потураев.
Советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию и русский язык в российский— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 11, 2019
Доброе утро
"В команде есть члены партии. Я к ним не отношусь и не планирую вступать в партию", – заявил он в интервью украинскому изданию "Детектор медиа".
Потураев добавил, что для "Слуги народа" важны костяк и сторонники, а не формальное количество членов. По его словам, превращать политическое объединение соратников Владимира Зеленского в подобие КПСС никто не собирается.
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