Зеленскому указали на место между Россией и США

Член Верховной Рады Александр Онищенко, который является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине, дал советы президенту страны Владимиру Зеленскому.
По словам депутата, действующему главе государства стоит быть очень аккуратным при выстраивании отношений с США и Россией. Онищенко считает, что Зеленский должен найти своем место между Москвой и Вашингтоном.
"Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась", – приводит словам парламентария телеканал "112 Украина".
Депутат добавил, что Зеленский не должен оказывать противодействие ни одной из сторон, ни с кем ни "воевать". Иными словами не надо пытаться идти против России вместе с Западом, также как и не стоит идти против США и Европы вместе с Москвой.
Позиция Зеленского должна быть "Я за Украину", считает Онищенко, и тогда, по его мнению, президент Незалежной сможет выйти из кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны.
Напомним, что Онищенко обвиняется в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По версии следствия, он "заработал" на перепродаже государственного газа. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.
Ранее минфин Украины подсчитал, что до конца года страна должна направить на погашение госдолга 6,6 миллиарда долларов.
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