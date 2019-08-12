Новый переворот: Зеленский начал получать угрозы

Командир медицинского батальона "Госпитальеры", принимающего участие в боевых действиях против населения Донбасса, Яна Зинкевич, избравшаяся в Верховную раду от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", озвучила угрозу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она отметила, что главу государства может ждать очередной переворот.

Едва ли не с момента официального вступления в должность президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы от радикально настроенных националистов. В фигуре нового главы государства они видели угрозу той политике по гонению на русский язык и культуру, которая была начата при Петре Порошенко.

Кроме того, националисты неоднократно подчеркивали, что выступают резко против мирного урегулирования ситуации в Донбассе по тому сценарию, который был обозначен в Минских соглашениях и принят международным сообществом, а также и самим Киевом. В попытках выполнить эти обещания радикалы видят предательство национальных интересов Украины.

Подобную мысль в эфире украинского "Пятого канала" высказала депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Она отметила, что среди украинских военнослужащих немало националистов. Если они сочтут, что Владимир Зеленский идет на слишком большие уступки России или Донбассу, то могут устроить в стране очередной государственный переворот.

Да, безусловно, Зеленский наш приговор ! Суровый, как диагноз. Безоговорочная победа слабоумия над здравым смыслом.

Доброго ранку ! — Юрій Каракай (@karakay67) August 12, 2019

По ее словам, решимость новых заговорщиков растет с каждым новым сообщением о нормализации ситуации. "Сейчас идет большая интенсивность всех этих негативных новостей, и множество людей разозлены", – цитирует издание "Политнавигатор" Яну Зинкевич.

Она добавила, что очередной политический кризис, скорее всего, приведет к новому расколу страны. "Для нас это опасно, потому что, как только у нас начнутся какие-то такие события, Россия свой шанс не упустит, и мы можем потерять еще часть территории", – призналась депутат.

Однако, подчеркнула она, радикально настроенные националисты все равно готовы устроить государственный переворот и свергнуть Владимира Зеленского, даже зная все риски подобного сценария. "Я считаю это последним шагом, на который пойдет гражданское общество, но он возможен", – заключила народная избранница.