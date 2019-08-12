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Политика

Зеленский публично закатил истерику из-за драгоценных камней

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский устроил публичную выволочку начальнику Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеславу Печененко за недостаточно эффективную, по его мнению, борьбу с незаконной добычей янтаря. Политик посоветовал правоохранителю покинуть свой пост.
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Совещания, на которых президент Украины Владимир Зеленский публично устраивает разнос своим подчиненным, обещают стать новой визитной карточкой бывшего шоумена. На этот раз политик устроил скандал на встрече с главой полиции Житомирской области Вячеславом Печененко.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Все началось с того, что глава государства поинтересовался у правоохранителя обстановкой в регионе, а тот ответил, что ведется борьба с незаконной добычей янтаря. После этого Зеленский взорвался, обвинив Печененко в том, что он якобы тоже участвует в незаконных схемах.

"Вам приятно, что про полицию говорят, что вы все тоже в схеме? Как нам жить, украинцам, с этим?" – возмутился президент Украины.

Вячеслав Печененко согласился с досадой Владимира Зеленского, однако это не спасло его от продолжения истерики главы государства. "Я вам не верю, рекомендую покинуть вашу должность. Вы за четыре года говорите, что прекратили. Может, вы нормальный человек, и в схеме не были, но вы ничего не можете сделать с пиратами янтаря", – цитирует издание "Обозреватель" политика.

Кроме того разошедшийся Владимир Зеленский потребовал уволить начальнику СБУ в регионе, а также других должностных лиц из местных силовых структур. Причина та же – янтарные схемы, которые продолжают функционировать при любой власти.

Напомним, ранее общественность наблюдала истерику Владимира Зеленского во время рабочего совещания в городе Борисполь Киевской области. Тогда президент Украины неожиданно выяснил, что за секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунко тянется мутный след криминального прошлого, и, не сдерживаясь в выражениях, стал требовать от него покинуть зал.

Автор: 12 августа 2019, 16:52

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СоболенкоГость
Ответить
Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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