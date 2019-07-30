"Профукал миллионы": вскрылся позорный провал халявщика Лукашенко

"Как Лукашенко профукал миллионы долларов" -
материал с таким заголовком появился на страницах белорусского интернет-издания
UDF.by. Журналисты со ссылкой на американское агентство Bloomberg рассказывают,
что компания Nestle запатентовала технологию производства шоколада без сахара и
искусственных заменителей.
Белорусский лидер при желании может запросто оспорить авторство западной компании, уверены журналисты. В UDF.by напомнили, что Лукашенко лично участвовал в создании шоколада "Президент" без сахара.
"Совпадают ли рецептуры Лукашенко и Nestle, сказать сложно, так как в мире бизнеса подобное является коммерческой тайной. Ну а наши любят молотить языками", – отмечает издание.
Издание отмечает, что Белоруссия является родиной шоколада без сахара. Но успел ли Лукашенко запатентовать свое изобретение, неизвестно. "А то бы и вправду мог стать легальным миллионером", – заключили авторы.
Ранее "Дни.ру" писали о резкой реакции Лукашенко на критику со стороны интернет-пользователей. Поводом стала непростая ситуация в сельском хозяйстве. Батька потребовал собрать урожай в десять миллионов тонн зерна, но чиновники прогнозируют гораздо меньшие показатели. На несовпадение оценок комментаторы в Сети отреагировали с иронией.
Лукашенко признался, что интересовался отзывами интернет-пользователей. "Как всегда у нас есть "умные". Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 нельзя", – возмутился белорусский лидер.
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