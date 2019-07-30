"Профукал миллионы": вскрылся позорный провал халявщика Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил шанс стать легальным миллионером, утверждают СМИ. В свое время лидер братской республики, очень любящий получать российские финансовые дотации, поучаствовал в изобретении новой технологи производства шоколада, но не стал патентовать свое авторство, сообщают журналисты.



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