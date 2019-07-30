"Не может себя контролировать": шокирующее заявление о состоянии Лукашенко

"Остапа понесло". Этой крылатой фразой политолог Сергей Николюк объясняет поведение Батьки всякий раз, когда он начинает говорить.
По словам эксперта, Лукашенко, когда выступает публично, находится в таком состоянии, что "по большему счету не может себя контролировать". "Потому что внутри страны ему не перед кем себя контролировать", – пояснил аналитик.
По мнению Николюка, о чем бы Лукашенко не говорил – "он говорит о себе любимом". Белоруссия – небольшая страна, живущая за счет российской дотации, напомнил эксперт. Последнюю четверть века экономическую помощь от Москвы обеспечивал глава государства, поэтому произошла концентрация власти в его руках, объяснил политолог.
Белорусский институт социологии проводит опросы, результаты которых ложатся на стол Лукашенко, отметил Николюк. По его словам, если данные обнародовать, они могут разрушить создаваемую белорусским руководством реальность. "Поэтому их секретят", – цитирует эксперта "Белорусский партизан".
Лукашенко отказался менять дружбу с Россией на деньги pic.twitter.com/C8zwiCbirJ— Максим Березовский (@Maks2555) July 26, 2019
Наблюдатели утверждают, что реальный рейтинг Лукашенко далек от тех процентов, которые он получает на выборах. В интервью "Солидарности" политолог Александр Класковский предположил, что настоящий уровень поддержки белорусского лидера колеблется на уровне 30%.
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