Какой позор: хвастливого Лукашенко поймали на чудовищной лжи

Недавно Лукашенко отметился смелым заявлением: мол, его поддерживают более половины россиян. Батька хвастается симпатиями среди граждан соседней страны, но про свой рейтинг внутри Белоруссии предпочитает не говорить, отметил политолог Александр Класковский.
"Хотя он фактически упоминает о том, что ему кладут на стол данные закрытых исследований. Но, видимо, эти данные таковы, что там нечем особенно хвалиться", – сказал эксперт в интервью белорусскому изданию "Солидарность".
Именно поэтому, полагает аналитик, в Белоруссии нет независимой социологии. В 2016 году, спустя год после президентских выборов, рейтинг Лукашенко не дотягивал даже до 30%, уверяет Класковский.
По его словам, с тех пор выдающихся достижений в политике белорусского лидера не было. "Думаю, что где-то в этих пределах рейтинг и находится", – резюмировал эксперт.
Аналитики последние годы часто говорят, что реальный рейтинг Лукашенко скрывается правительством. 30% – максимум, на что может рассчитывать Батька в своей стране, а в Минске его рейтинг и вовсе приближается к нулю, утверждают эксперты.
Лукашенко заявил, что его рейтинг в России превышает 60%— Litvino-Ватоўкі (@LitVata) July 26, 2019
Директор совхоза "Городец" инфантилен в своих мечтах, но приходится ездить на масковию за ярлыком на княжество pic.twitter.com/OM8UmRmpVd
Смелое заявление о поддержке большинством россиян Лукашенко сделал на недавней встрече с министром иностранных дел Латвии. Он заверил иностранного гостя, что рвать отношения с Москвой не собирается. "Рейтинг президента Беларуси в многонациональной России – за 60%", – похвастался Батька.
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