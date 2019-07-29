Пользователи Сети вывели из себя скандалиста Лукашенко

Поводом для критики со стороны пользователей Сети стали
заявления Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной
кампании. Заседание состоялось на прошлой неделе.
Тогда Батька потребовал собрать урожай в десять миллионов тонн. Проблема в том, что в министерстве сельского хозяйства оптимизма Лукашенко не разделили. Чиновники прогнозируют урожай почти на четверть ниже – около 7,5 миллиона тонн.
Несовпадение оценок президента и правительства вызвало живой отклик у пользователей Сети. Требования Лукашенко собрать десятимиллионный урожай многие из них подвергли критике.
Белорусский лидер признался, что интересовался отзывами в Сети. "Как всегда у нас есть "умные". Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9 нельзя", – возмутился Лукашенко.
Стоит отметить, что ситуация в сельском хозяйстве братской республики довольно сложная. Прошлогодний урожай зерновых оказался самым низким за последние десять лет. Всего удалось собрать чуть более шести миллионов тонн.
Ранее "Дни.ру" писали, что Лукашенко похвастался своим рейтингом среди россиян. По словам Батьки, его поддерживают 60% граждан России. При этом про свой рейтинг внутри Белоруссии он старается не распространяться.
Между тем аналитическая служба "Рамблера" выяснила, что Лукашенко доверяют только 34% россиян. У 38% респондентов противоположное мнение. 28% не одобряют ни политику Москвы, ни действия Минска.
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