Порошенко сбежал из Украины с семьей

Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул Украину после того, как его семья выехала за границу в полном составе. Более того, политик написал заявление об отказе от государственной охране. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание "Украинская правда".
Ранее Порошенко заявлял, что планирует отправиться в отпуск со своей семьей в Турцию. Планировалось, что бывший глава государства проведет там несколько недель с женой и детьми, однако теперь неизвестно, вернутся ли они на Родину.
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