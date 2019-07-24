Запад поставил жесткие условия наплевавшему на Россию Лукашенко

Весной этого года пришли сообщении о переговорах Минска со
Всемирным банком. По данным прессы, белорусская сторона рассчитывает до конца
текущего года подписать кредитные соглашения о выделении 300 миллионов
долларов.
При этом Белоруссия при Лукашенко уже набрала достаточное количество займов. Самый крупный внешний долг перед Россией. Дополнительный 300-миллионный груз может негативно повлиять на общее экономическое состояние республики.
Чтобы этого не произошло, Всемирный банк принялся раздавать Минску советы по "оптимизации" экономической модели. В организации намекают не необходимость приватизации в республике, уверяя, что некоторые предприятия будут эффективнее, если перейдут в частную собственность.
"Какие-то (предприятия. – Прим. ред.) вполне могут остаться государственными, но их нужно реструктурировать и подчинить рыночной дисциплине", – цитирует издание TUT.BY главу представительства Всемирного банка в Белоруссии Алекса Кремера.
Массовое сокращение рабочих мест он предлагает компенсировать выплатой социальных пособий. Но в то же время представить Всемирного банка посоветовал руководству Белоруссии во главе с Лукашенко поднять тарифы на жилье.
Предложенные меры вряд ли сделают жизнь белорусов легче. Улучшить ситуацию в республике могла бы российская помощь, но Москва больше не намерена спонсировать режим Лукашенко без конкретных шагов в направлении интеграции с его стороны. Но Батька к этому явно не стремится, предпочитая укреплять отношения с Западом.
Последствия от прекращения российской помощи ранее описал Telegram-канал "Бульба престолов". По мнению авторов, решение о сокращении социальных обязательств и повышении тарифов на коммунальные услуги Лукашенко примет к 2020 году.
Также авторы прогнозируют массовые сокращения на государственных предприятиях. Такой комплекс мер они назвали "шоковой терапией имени Лукашенко".
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