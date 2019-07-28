Ничего святого: истеричный Лукашенко устроил жуткий скандал на Валааме

Недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на Валааме – святом для каждого православного верующего месте. Но лидера братской республики окружающая обстановка не смутила. На встрече с Путиным Лукашенко отметился очередным демаршем.



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