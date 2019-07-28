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Политика

Ничего святого: истеричный Лукашенко устроил жуткий скандал на Валааме

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу на Валааме – святом для каждого православного верующего месте. Но лидера братской республики окружающая обстановка не смутила. На встрече с Путиным Лукашенко отметился очередным демаршем.   
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"На Валааме Лукашенко устроил истерику, потребовав заплатить сразу и за все. То есть сначала согласовать финансовые параметры "компенсации" Беларуси рисков интеграционного процесса и лишь потом запустить, собственно, саму экономическую интеграцию", – пишет посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов". 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Авторы отмечают, что лидер братской республики столкнулся с непреклонной позицией своего российского коллеги. В Кремле хотят видеть от Лукашенко реальных шагов в направлении интеграции, и только потом готовы предоставить финансово-экономическую помощь.  

По итогам последней встречи с российским лидером президент Белоруссии в очередной раз предложил "утопить" интеграцию в ворохе бесконечных документов, призвав подготовить некую стратегию по сближению. Эксперты констатируют фактический срыв переговоров Москвы и Минска.  

Отсутствие договоренностей с Путиным заставляет Лукашенко искать деньги для компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли. Солидную сумму придется найти уже этой осенью, отмечают эксперты.  

"Абсолютно рациональное поведение со стороны Путина и администрации. Действия же Лукашенко – повторение старых истерик", – констатирует "Бульба престолов".  

Неизвестна также и цена, по которой Россия будет продавать Белоруссии газ. С приближением зимы этот вопрос будет выходить на первые позиции в переговорах Москвы и Минска. Авторы Telegram-канала не исключают, что стоимость голубого топлива для Минска может быть повышена со 130 до 165 долларов за тысячу кубометров.  

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко в середине июля провели двухдневные переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали развитие Союзного государства. По мнению экспертов, прорыва не произошло: главы государств остались на своих позициях. 

Автор: 28 июля 2019, 07:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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