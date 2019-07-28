Ничего святого: истеричный Лукашенко устроил жуткий скандал на Валааме

"На Валааме Лукашенко устроил истерику, потребовав заплатить сразу и за все. То есть сначала согласовать финансовые параметры "компенсации" Беларуси рисков интеграционного процесса и лишь потом запустить, собственно, саму экономическую интеграцию", – пишет посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов".
Авторы отмечают, что лидер братской республики столкнулся с непреклонной позицией своего российского коллеги. В Кремле хотят видеть от Лукашенко реальных шагов в направлении интеграции, и только потом готовы предоставить финансово-экономическую помощь.
По итогам последней встречи с российским лидером президент Белоруссии в очередной раз предложил "утопить" интеграцию в ворохе бесконечных документов, призвав подготовить некую стратегию по сближению. Эксперты констатируют фактический срыв переговоров Москвы и Минска.
Президент #Белоруссия Александр Лукашенко может и атеист, но явно не православный - при посещении #Валаам-а вместе с Владимиром #Путин-ым он ни разу не перекрестился. Хотя свечи ставил, святыням кланялся... pic.twitter.com/7Cp8Nsjwvt— Роман Плюта (@RPlyuta) July 18, 2019
Отсутствие договоренностей с Путиным заставляет Лукашенко искать деньги для компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли. Солидную сумму придется найти уже этой осенью, отмечают эксперты.
"Абсолютно рациональное поведение со стороны Путина и администрации. Действия же Лукашенко – повторение старых истерик", – констатирует "Бульба престолов".
Неизвестна также и цена, по которой Россия будет продавать Белоруссии газ. С приближением зимы этот вопрос будет выходить на первые позиции в переговорах Москвы и Минска. Авторы Telegram-канала не исключают, что стоимость голубого топлива для Минска может быть повышена со 130 до 165 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко в середине июля провели двухдневные переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали развитие Союзного государства. По мнению экспертов, прорыва не произошло: главы государств остались на своих позициях.
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