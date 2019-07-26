Лукашенко отказался рвать отношения с Россией

Эдгар Ринкевич заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы. Александр Лукашенко ответил ему, что Белоруссия "ни за какие деньги" не порвет с Россией.
"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", – цитирует политика РИА Новости.
По словам белорусского лидера, его рейтинг в нашей стране превышает 60%. Лукашенко отметил, что в трудную минуту Москва всегда подставляла плечо Минску.
Кроме того, политик призвал другие государства усвоить: Белоруссия независима. Батька полагает, что так будет всегда. "По крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил он.
Ранее экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что Александру Лукашенко нужно освоить азы экономики, а потом критиковать подчиненных, передает НСН. Напомним, что в 2018 году в ходе поездки в Оршанский район Витебской области Александр Лукашенко указал на "пофигическое отношение правительства к поручениям президента".
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