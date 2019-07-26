В Турции обрадовались "подарку Путина"

В Турции назвали подарком подписанное Владимиром Путиным постановление об отмене ряда специальных экономических мер в отношении республики. В Анкаре надеются, что российский лидер полностью отменит визы для турецких граждан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал эту инициативу. Он подчеркнул, что Москва и Анкара ведут активный диалог, поэтому у них такие теплые отношения.
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