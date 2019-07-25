"Указания президента не помогают": бесполезному Лукашенко на родине дали под дых

Глава государства 24 июля поставил перед аграриями задачи на уборочную кампанию. Он призвал их собрать с полей не менее 9,5 миллионов культур, среди которых кукуруза на зерно, рапс, гречиха, просо и зерновые.
Однако эксперт считает, что очередная "накачка" может повысить эффективность всего лишь на доли процента. По мнению экономиста, Александр Лукашенко не может отказаться от давления на сельскохозяйственную отрасль, поскольку уверен, что чем больше спрос, тем лучшие результаты будут для государства.
Злотников дал под дых президенту, раскритиковав существующую в стране система сельского хозяйства. Он считает, что она неэффективна, а большинство указаний власти просто не к месту, передает белорусский портал Udf.by.
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Экономист отметил, что экспорт отечественной сельхозпродукции является неприбыльным, а молочной продукции – и вовсе убыточным. И это при том, что молока в Белоруссии производится больше, чем в России.
Леонид Злотников привел в пример экс-министра сельского хозяйства страны Леонида Русака. Он напомнил, что тот еще десять лет назад сомневался в необходимости тратить огромные средства на строительство молочно-товарных ферм. Говорил чиновник и об убытках, связанных с производством сливочного масла и говядины.
Более того, эксперт считает бесполезными наказы Александра Лукашенко. "В стране, где государство указывает, что делать и не делать, сельское хозяйство всегда не эффективное. Как пленумы ЦК КПСС по сельскому хозяйству не спасли Советскому Союзу, так и в Беларуси указания президента не помогают", – открыто заявил Леонид Злотников.
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