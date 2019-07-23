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Политика

Сделано объявление о провале Лукашенко после трудного разговора с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Общественность в Белоруссии и России продолжает с упоением следить за реакцией Александра Лукашенко на предложения об углубленной интеграции двух стран. Эксперты признают: какой бы выход из ситуации ни выбрал белорусский лидер, он окажется в проигрыше.
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Отставка Александра Лукашенко, которую многие эксперты "назначили" на середину лета 2019 года, так и не состоялась. Это, однако, не значит, что президент Белоруссии сумел избежать многочисленных проблем и опасных угроз для своей политической карьеры. Наоборот, эксперты уверены, что теперь белорусский лидер обречен на провал.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Для многих это стало очевидным после трудного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства. Они договорились отложить принятие конкретных решений на несколько месяцев. Может сложиться впечатление, что такая ситуация выгодна Минску, однако эксперты считают, что дела обстоят ровно наоборот.

"Лукашенко ехал за конкретными решениями, но решения не приняты", – цитирует издание "Беларуская праўда" старшего аналитика "Альпари" Вадима Иобуса. Президент Белоруссии смог избежать интеграции, которая, кажется, не входит в его планы, однако вместе с этим он лишился российской экономической помощи.

"Лукашенко очень хотелось бы и кредиты, и компенсацию за налоговый маневр, компенсацию за "грязную нефть". Но Россия больше не собирается оказывать помощь в обмен на поцелуи", – говорит эксперт.

"Не уверен, что более глубокая интеграция является самоцелью Москвы; возможно, добившись сокращения помощи, Кремль достиг своей цели", – заметил Вадим Иобус. По его словам, какие бы цели ни ставила перед собой российская сторона, любой из этих двух вариантов будет расцениваться ею как победа.

"По большому счету Москву устраивает и один вариант, и другой вариант. А Лукашенко не устраивает ни один вариант", – подчеркнул аналитик. Таким образом, президент Белоруссии уже проиграл, поскольку он вынужден выбирать из двух вариантов, ни один из которых его не устраивает.

Автор: 23 июля 2019, 14:21
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