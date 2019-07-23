Сделано объявление о провале Лукашенко после трудного разговора с Путиным

Отставка Александра Лукашенко, которую многие эксперты "назначили" на середину лета 2019 года, так и не состоялась. Это, однако, не значит, что президент Белоруссии сумел избежать многочисленных проблем и опасных угроз для своей политической карьеры. Наоборот, эксперты уверены, что теперь белорусский лидер обречен на провал.
Для многих это стало очевидным после трудного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства. Они договорились отложить принятие конкретных решений на несколько месяцев. Может сложиться впечатление, что такая ситуация выгодна Минску, однако эксперты считают, что дела обстоят ровно наоборот.
Встречаются как-то Путин, Лукашенко и Медведчук - два президента и один бывший глава администрации pic.twitter.com/kMFlzHRejX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 18, 2019
"Лукашенко ехал за конкретными решениями, но решения не приняты", – цитирует издание "Беларуская праўда" старшего аналитика "Альпари" Вадима Иобуса. Президент Белоруссии смог избежать интеграции, которая, кажется, не входит в его планы, однако вместе с этим он лишился российской экономической помощи.
"Лукашенко очень хотелось бы и кредиты, и компенсацию за налоговый маневр, компенсацию за "грязную нефть". Но Россия больше не собирается оказывать помощь в обмен на поцелуи", – говорит эксперт.
"Не уверен, что более глубокая интеграция является самоцелью Москвы; возможно, добившись сокращения помощи, Кремль достиг своей цели", – заметил Вадим Иобус. По его словам, какие бы цели ни ставила перед собой российская сторона, любой из этих двух вариантов будет расцениваться ею как победа.
"По большому счету Москву устраивает и один вариант, и другой вариант. А Лукашенко не устраивает ни один вариант", – подчеркнул аналитик. Таким образом, президент Белоруссии уже проиграл, поскольку он вынужден выбирать из двух вариантов, ни один из которых его не устраивает.
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