Сделано объявление о провале Лукашенко после трудного разговора с Путиным

Общественность в Белоруссии и России продолжает с упоением следить за реакцией Александра Лукашенко на предложения об углубленной интеграции двух стран. Эксперты признают: какой бы выход из ситуации ни выбрал белорусский лидер, он окажется в проигрыше.

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