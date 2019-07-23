Черная неблагодарность: Лукашенко возмутил хамством в адрес Путина

На вчерашней встрече с главой представительства Евросоюза Андреа Викторин Лукашенко, несмотря на его крутой нрав, был предельно вежлив. "Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова", – заявил президент.
"Вы когда-либо видели, чтобы Лукашенко так почтительно и без лишнего словоблудия общался с представителями России?" – задаются вопросом авторы посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов". Они напомнили о декабрьской перепалке Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге, когда белорусский лидер в грубом тоне перебивал российского коллегу, требуя финансовых "плюшек" от Москвы.
"Собственно, как я и предсказывал, приглашение Лукашенко на Валаам стало ошибкой. Если это было нужно Путину для решения, ему следовало ехать на Валаам одному", – пишет "Бульба престолов".
С представителями Евросоюза Лукашенко всегда обходителен, но что сделал Брюссель, чтобы заслужить такое отношение, недоумевают авторы. В отличие от России, европейцы никогда не давали денег за обещания, но при этом активно настаивали на создании собственных политических и медийных систем в Белоруссии, а также вводили санкции против лояльных ему людей.
В 1996-м в Беларуси чуть не объявили импичмент Лукашенко, но ему удалось не только остаться у власти, но и обрести, как он сам говорил, "царские полномочия".— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 20, 2019
Внутри страны последствия референдума называли "правовым Чернобылем". Лукашенко остается президентом Беларуси уже 25 лет pic.twitter.com/wOWRvlyEVo
Заявление о сближении с ЕС Лукашенко сделал спустя несколько дней посл переговоров с Путиным на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждалось дальнейшее развитие интеграции и Союзного государства.
Видимо, прорыва в переговорах достигнуть не удалось. Лукашенко предложил к декабрю текущего года подготовить очередные документы с громкими названиями, но не наполненные никаким практическим содержанием. По мнению экспертов, Батька сознательно затягивает процесс интеграции.
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