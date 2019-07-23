Черная неблагодарность: Лукашенко возмутил хамством в адрес Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя вежливо и заискивающе перед представителя Запада, но позволяет себе грубый тон в отношении российского лидера Владимира Путина, недоумевают эксперты. И это при том, отмечают они, что Москва продолжает субсидировать белорусскую экономику и всячески поддерживать братскую республику.



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