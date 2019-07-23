Раскрыт тайный план Зеленского

После победы на досрочных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" у президента Украины Владимира Зеленского оказались развязаны руки для реализации любых его планов. Эксперты считают, что бывший шоумен не так прост, как хочет казаться.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал о тайном руководстве к действию, которому следовали украинские президенты. Владимир Зеленский, по его словам, исключением не стал.

"Когда Янукович был президентом, он пытался стать единственным олигархом страны. Давил остальных олигархов. Когда Порошенко стал олигархом – уже он пытался давить остальных. И тоже хотел стать единственным. Сейчас он понимает, что господин Коломойский попытается, под прикрытием Зеленского, сожрать всех остальных, включая и его, Порошенко", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Игоря Шишкина.

"Власть и деньги на Украине связаны тесно", – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по словам специалиста, бывший президент Украины был так сильно заинтересован, чтобы его партия "Европейская солидарность" попала в новый состав парламента. Примечательно, что сыграет это на руку и самому Владимиру Зеленскому, дав ему оправдание, чтобы не претворять в жизнь все свои обещания.

"Зеленский на словах должен демонстрировать миролюбие и стремление к налаживанию отношений. А на деле продолжать все то же самое. Тот же курс – да, "не дают проводить хорошие реформы", но видите, хоть у нас в Раде и большинство, все равно ведь давят со всех сторон!", – объяснил Игорь Шишкин.

По его словам, Владимир Зеленский будет продолжать тот курс, который был задан стране еще в 2014 году. "Этот курс – превращение Украины в Анти-Россию – он и будет продолжаться", – подчеркнул эксперт.