Раскрыт тайный план Зеленского

Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин рассказал о тайном руководстве к действию, которому следовали украинские президенты. Владимир Зеленский, по его словам, исключением не стал.
"Когда Янукович был президентом, он пытался стать единственным олигархом страны. Давил остальных олигархов. Когда Порошенко стал олигархом – уже он пытался давить остальных. И тоже хотел стать единственным. Сейчас он понимает, что господин Коломойский попытается, под прикрытием Зеленского, сожрать всех остальных, включая и его, Порошенко", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Игоря Шишкина.
"Власть и деньги на Украине связаны тесно", – подчеркнул эксперт.
Именно поэтому, по словам специалиста, бывший президент Украины был так сильно заинтересован, чтобы его партия "Европейская солидарность" попала в новый состав парламента. Примечательно, что сыграет это на руку и самому Владимиру Зеленскому, дав ему оправдание, чтобы не претворять в жизнь все свои обещания.
"Зеленский на словах должен демонстрировать миролюбие и стремление к налаживанию отношений. А на деле продолжать все то же самое. Тот же курс – да, "не дают проводить хорошие реформы", но видите, хоть у нас в Раде и большинство, все равно ведь давят со всех сторон!", – объяснил Игорь Шишкин.
По его словам, Владимир Зеленский будет продолжать тот курс, который был задан стране еще в 2014 году. "Этот курс – превращение Украины в Анти-Россию – он и будет продолжаться", – подчеркнул эксперт.
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