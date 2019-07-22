Отстраненному от власти Зеленскому не оставили шансов

"Экономические проблемы Украины решаются на Западе, а
военно-политические проблемы Украины решаются на Востоке, в России", -
заявил в эфире телеканала "НАШ" политолог Вадим Карасев. По его
словам, новым властям страны придется так или иначе контактировать с Москвой.
Эксперт подчеркнул, что в украинской политике много новичков, но за каждым стоят серьезные люди. "Вот борьба будет сейчас между двумя большими дядями. Кстати говоря, они всегда заинтересованы в том, чтобы в той или иной стране были достаточно юные политики, ими тогда легче управлять", - отметил Карасев.
Новичком в политике является и президент Украины Владимир Зеленский. Не имели политического опыта и многие представители окружения главы государства. Поговаривают, что все они серьезно зависимы от олигарха Игоря Коломойского – злейшего врага Петра Порошенко.
По мнению журналистов, реальное управление государством сосредоточили в своих руках глава администрации украинского лидера Андрей Богдан, а также первый помощник президента Сергей Шефир. Киевский политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что Зеленский превратился в объект манипуляций.
"По интервью, которое дал господин Шефир изданию "Левый берег", по тому, как ведет себя на публичных мероприятиях господин Андрей Богдан, мне представляется так, что президент отстранен от управления государством", – сказал аналитик.
Напомним, накануне на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 42% голосов. Это позволит президенту сформировать большинство в Верховной раде без необходимости вступать в коалицию с другими политическими силами.
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