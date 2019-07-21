Отставка Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске

Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. Поговаривают об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политическую напряженность подогревают проблемы в экономике. Эксперты бьют тревогу: без финансовой помощи России братская республика рискует столкнуться с социальным взрывом.



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