Выбор сделан: Лукашенко повернулся на Запад после трудного разговора с Путиным

Недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась ничем. Отказавшись от российских условий интеграции, Батька обратил взор на Запад и заявил об укреплении сотрудничества с Евросоюзом.



Препятствий для укрепления политического и экономического диалога с ЕС нет, сказал Александр Лукашенко на встрече с главой представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин. "Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", – цитирует лидера братской республики БЕЛТА.



По его словам, отношения между Минском и Брюсселем в последние годы развиваются наиболее эффективно. Лукашенко выразил благодарность за помощь от ЕС в развитии инфраструктуры Белоруссии. Упомянул Батька и о неких "проектах", которые продвигает в его стране Брюссель, но в подробности вдаваться не стал.

Переговоры с Викторин состоялись спустя несколько дней после поездки Лукашенко к Путину на Валаам и в Санкт-Петербург. Президенты обсуждали дальнейшее развитие интеграции двух стран.

Судя по всему, договориться по ключевым моментам не удалось. Лукашенко предложил к декабрю разработать стратегию действий по Союзному государству. По мнению экспертов, он сознательно затягивает процесс, надеясь склонить Россию к уступкам, в том числе выбив у нее скидки на энергоносители.

20 июля 1994 года первым — и единственным пока — президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. Вы только подумайте — 25 лет назад! В России прошли операции "преемник" и "рокировка", в Украине сменились шесть президентов, а в Беларуси — одно и то же лицо на телеэкранах pic.twitter.com/FlFBKyh2Cr — DW на русском (@dw_russian) July 20, 2019

По мнению политолога Алексея Мухина, для давления на Россию Батька использует связи с США и ЕС. "Что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – сказал эксперт в эфире радиостанции "Вести.FM".

Из-за попыток Лукашенко усидеть на двух стульях было отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии. Предполагалось, что этот объект станет ответом на расширение военной инфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзного государства, отметил Мухин.