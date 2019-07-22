Выбор сделан: Лукашенко повернулся на Запад после трудного разговора с Путиным

Препятствий для укрепления политического и экономического
диалога с ЕС нет, сказал Александр Лукашенко на встрече с главой представительства
Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин. "Давайте будем в этом
направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли
парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких
политических кампаний у вас или у нас", – цитирует лидера братской
республики БЕЛТА.
По его словам, отношения между Минском и Брюсселем в последние годы развиваются наиболее эффективно. Лукашенко выразил благодарность за помощь от ЕС в развитии инфраструктуры Белоруссии. Упомянул Батька и о неких "проектах", которые продвигает в его стране Брюссель, но в подробности вдаваться не стал.
Переговоры с Викторин состоялись спустя несколько дней после поездки Лукашенко к Путину на Валаам и в Санкт-Петербург. Президенты обсуждали дальнейшее развитие интеграции двух стран.
Судя по всему, договориться по ключевым моментам не удалось. Лукашенко предложил к декабрю разработать стратегию действий по Союзному государству. По мнению экспертов, он сознательно затягивает процесс, надеясь склонить Россию к уступкам, в том числе выбив у нее скидки на энергоносители.
20 июля 1994 года первым — и единственным пока — президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. Вы только подумайте — 25 лет назад! В России прошли операции "преемник" и "рокировка", в Украине сменились шесть президентов, а в Беларуси — одно и то же лицо на телеэкранах pic.twitter.com/FlFBKyh2Cr— DW на русском (@dw_russian) July 20, 2019
По мнению политолога Алексея Мухина, для давления на Россию Батька использует связи с США и ЕС. "Что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – сказал эксперт в эфире радиостанции "Вести.FM".
Из-за попыток Лукашенко усидеть на двух стульях было отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии. Предполагалось, что этот объект станет ответом на расширение военной инфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзного государства, отметил Мухин.
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