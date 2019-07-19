Обманывал 20 лет: раскрыт чудовищный план Лукашенко против Путина

Президент России Владимир Путин активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией, но главе братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, неинтересно. Он хочет от Москвы денег и скидок на энергоносители. По словам экспертов, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, объединения Батька не жаждет.



На последней встрече с российским лидером президент Белоруссии затянул старую песню. Он предложил к концу этого года подготовить очередные декларации, снова заменив процесс строительства Союзного государства бумажной волокитой и бессмысленными круглыми столами.



Эксперты сомневаются, что с таким подходом возможен прогресс. "Мне кажется, никаких прорывов в разрешении проблемных вопросов, которые накапливаются с 2015 года, в декабре ожидать не стоит", – цитирует белорусское издание UDF.BY политолога Арсения Сивицкого.

Для Лукашенко принципиален вопрос компенсации налогового маневра со стороны Москвы, скидки на газ и допуск белорусских производителей на российский рынок, отметил эксперт. Кремль же настаивает на реальных шагах по пути интеграции – только в этом случае он готов предоставлять преференции.

Несмотря на старания Путина, Лукашенко сознательно затягивает процесс объединения и превращает его в профанацию. "Мы видим, по сути, повторение опыта последних 20 лет, когда создаются бесчисленные рабочие группы, которые ведут бесконечные переговоры. Такой подход белорусские власти устраивает", – констатировал Сивицкий.

По его мнению, к концу года противоречия обострятся, а Москва усилит давление на Минск. Ситуацию усугубляет неопределенность относительно цен на энергоносители для соседней республики. В скором времени Лукашенко и Путину вновь предстоят беседы на эту тему.

Лукашенко: Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией pic.twitter.com/sytCqhVx4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Напомним, что на этой неделе главы государств провели двухдневные переговоры. Они встретились на Валааме, после чего общение продолжилось в Санкт-Петербурге. По всей видимости, прорывных соглашений достичь не удалось.

Лукашенко по итогам консультаций предложил договариваться дальше и решить спорные моменты к декабрю, к 20-летию Союзного государства. По его словам, необходимо утвердить "программу стратегии действий" по интеграции.