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Политика

Обманывал 20 лет: раскрыт чудовищный план Лукашенко против Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент России Владимир Путин активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией, но главе братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, неинтересно. Он хочет от Москвы денег и скидок на энергоносители. По словам экспертов, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, объединения Батька не жаждет.
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На последней встрече с российским лидером президент Белоруссии затянул старую песню. Он предложил к концу этого года подготовить очередные декларации, снова заменив процесс строительства Союзного государства бумажной волокитой и бессмысленными круглыми столами.

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Эксперты сомневаются, что с таким подходом возможен прогресс. "Мне кажется, никаких прорывов в разрешении проблемных вопросов, которые накапливаются с 2015 года, в декабре ожидать не стоит", – цитирует белорусское издание UDF.BY политолога Арсения Сивицкого.

Для Лукашенко принципиален вопрос компенсации налогового маневра со стороны Москвы, скидки на газ и допуск белорусских производителей на российский рынок, отметил эксперт. Кремль же настаивает на реальных шагах по пути интеграции – только в этом случае он готов предоставлять преференции.

Несмотря на старания Путина, Лукашенко сознательно затягивает процесс объединения и превращает его в профанацию. "Мы видим, по сути, повторение опыта последних 20 лет, когда создаются бесчисленные рабочие группы, которые ведут бесконечные переговоры. Такой подход белорусские власти устраивает", – констатировал Сивицкий.

По его мнению, к концу года противоречия обострятся, а Москва усилит давление на Минск. Ситуацию усугубляет неопределенность относительно цен на энергоносители для соседней республики. В скором времени Лукашенко и Путину вновь предстоят беседы на эту тему.

Напомним, что на этой неделе главы государств провели двухдневные переговоры. Они встретились на Валааме, после чего общение продолжилось в Санкт-Петербурге. По всей видимости, прорывных соглашений достичь не удалось.

Лукашенко по итогам консультаций предложил договариваться дальше и решить спорные моменты к декабрю, к 20-летию Союзного государства. По его словам, необходимо утвердить "программу стратегии действий" по интеграции.

Автор: 19 июля 2019, 12:24
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Александр из Берлина
путлер капут !
🤩🤗🤗🙂🙂😏😏🙄🙄🙄😑😆🤔🤨😚☺😐😚😙😙😗😆😆😋😎😍😘😊🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
САЛО🐷 УКРАИНЕ🇺🇦🔱!!!
ГЕРОЯМ🇺🇦🔱🐷🐏🐷 В <цензура> АЛО!!!
Александр из Берлина
Ответить
Гость
А вы считаете, что Лукашенко будет юлить, хитрить, мошенничать, а мы их будем в задницу целовать? Россия для них всю жизнь делала, настало время платить взаимностью...
путлер капут !
🤩🤗🤗🙂🙂😏😏🙄🙄🙄😑😆🤔🤨😚☺😐😚😙😙😗😆😆😋😎😍😘😊🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Александр из Берлина
Ответить
Гость
А вы считаете, что Лукашенко будет юлить, хитрить, мошенничать, а мы их будем в задницу целовать? Россия для них всю жизнь делала, настало время платить взаимностью...
тебе что за печаль? ты совок, а тебя государство всю дизнь НА.Е.Б.Ы.В.А.Е Т
Гость
Ответить
Гость
Вхождение Белоруссии в состав России или эгергоносители по мировым ценам.
А вы считаете, что Лукашенко будет юлить, хитрить, мошенничать, а мы их будем в задницу целовать? Россия для них всю жизнь делала, настало время платить взаимностью...
Гость
Ответить
Вхождение Белоруссии в состав России или эгергоносители по мировым ценам.
ВестникЪГость
Ответить
Путин утвердил сокращение расходов на пенсии и увеличил финансирование полиции.
Все по чесноку.
Все честно и не придерешься. Россия в кольце врагов?
1

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