Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки

Накануне Александр Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром
Путиным посетил один из главных духовных центров нашей страны – Валаамский
Спасо-Преображенский мужской монастырь. Лидеры пришли в храм во время службы.
Глава российского государства приложился к святыням и перекрестился. Белорусский президент, к удивлению наблюдателей, осенять себя крестным знамением отказался.
Странный поступок Батьки возмутил россиян. "Зашел в церковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно с топором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы Вы обратно, Александр Григорьевич, подумали бы над своим поведением", – отметил в Twitter блогер Константин Симонов.
Путин и Лукашенко целуют мощи. pic.twitter.com/FTwcBO7Kfn— Догоняй! Е7Ы09 �� (@mix_voronezh) 17 июля 2019 г.
Пользователь Лена Крымская напомнила о прошлом Александра Лукашенко. "Так и не смог прыгнуть выше своего амплуа – председатель колхоза", – написала она.
Лукашенко снова приехал к Путину выпрашивать кредиты. Зашел в церковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно с топором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы вы обратно, Александр Григорьевич, подумали бы над своим поведением. pic.twitter.com/cozzplJxuy— Константин Симонов (@ich_Mitra) 18 июля 2019 г.
На Валааме Путин и Лукашенко провели один день. Затем президенты посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь в Ленинградской области. Там им подарили образы иконы Коневской Божьей Матери.
Общение глав государств продолжается в Санкт-Петербурге. В Северной столице начинается форум регионов двух стран. В его рамках политики проведут переговоры об интеграции России и Белоруссии.
Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят введение единой валюты и создание общего эмиссионного центра Союзного государства. По мнению экспертов, без этого реальное объединение невозможно.
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