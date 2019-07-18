Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки

Странный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме взбудоражил россиян. Лидер братской республики, хоть и называет себя православным, отказался креститься перед образами святых. Надменному Батьке посоветовали уехать обратно.



Накануне Александр Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетил один из главных духовных центров нашей страны – Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Лидеры пришли в храм во время службы.



Глава российского государства приложился к святыням и перекрестился. Белорусский президент, к удивлению наблюдателей, осенять себя крестным знамением отказался.

Странный поступок Батьки возмутил россиян. "Зашел в церковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно с топором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы Вы обратно, Александр Григорьевич, подумали бы над своим поведением", – отметил в Twitter блогер Константин Симонов.

Пользователь Лена Крымская напомнила о прошлом Александра Лукашенко. "Так и не смог прыгнуть выше своего амплуа – председатель колхоза", – написала она.

Лукашенко снова приехал к Путину выпрашивать кредиты. Зашел в церковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно с топором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы вы обратно, Александр Григорьевич, подумали бы над своим поведением. pic.twitter.com/cozzplJxuy — Константин Симонов (@ich_Mitra) 18 июля 2019 г.

На Валааме Путин и Лукашенко провели один день. Затем президенты посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь в Ленинградской области. Там им подарили образы иконы Коневской Божьей Матери.

Общение глав государств продолжается в Санкт-Петербурге. В Северной столице начинается форум регионов двух стран. В его рамках политики проведут переговоры об интеграции России и Белоруссии.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят введение единой валюты и создание общего эмиссионного центра Союзного государства. По мнению экспертов, без этого реальное объединение невозможно.