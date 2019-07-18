Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину

За день до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валааме Лукашенко провел переговоры с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Словоохотливый Батька не изменил себе и в этот раз, принявшись распинаться о нерушимых узах двух стран.
В беседе с губернатором Приморья Лукашенко объявил, что готов помочь в развитии края. По словам белорусского лидера, Минск мог бы поставлять на Дальний восток сельскохозяйственную технику, пассажирский транспорт, продукцию машиностроения, передает агентство БЕЛТА.
"Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами", – заявил Лукашенко.
Слова Батьки необходимо рассматривать в контексте его встречи с Владимиром Путиным. Несмотря не то, что Лукашенко встречался с губернатором Приморья, его предложение о готовности включиться в развитие многострадального Дальнего Востока имеет конечным адресатом российского лидера.
В эти дни Лукашенко нужны сильные переговорные позиции. По мнению экспертов, на Валааме лидеры двух стран решают судьбу Союзного государства.
Будущий лидер союзного государства России и Беларуси. Ну и Путин с Лукашенко pic.twitter.com/XlDy3izTda— el Mundo (@max_elmundo) 17 июля 2019 г.
У Москвы есть ряд требований к Минску, равно как и у Минска к Москве. По всей видимости, предлагая помощь в развитии Дальнего Востока, Лукашенко хочет поторговаться и выбить для себя и будущих властей Белоруссии ряд льгот и преференций в Союзном государстве.
Несмотря на все старания, развитие Дальнего Востока идет недостаточными темпами. Предложение Лукашенко могло бы заинтересовать власти Приморья. Вопрос в том, готовы ли идти на такой размен в Кремле.
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