Заглянувший в церковь Лукашенко возмутил странным поведением

Путин и Лукашенко зашли в собор и приложились к местным
святыням. Российский лидер по православному обычаю перекрестился. Белорусский
лидер, к удивлению присутствующих, осенять себя крестным знамением не стал.
Поведение Лукашенко вызвало много вопросов у наблюдателей. Так, авторы посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов" нашли простое объяснение поступку Батьки.
"Лукашенко не крестится, потому что в Беларуси давно принято принципиальное решение о конвертации страны в униатство с плавным переходом к католицизму", – полагают эксперты. По их словам, в Белоруссии активно пропагандируется католичество, продвигается латинский алфавит, а православие находится в уязвленном положении.
"Валаам для Лукашенко – враждебная территория. И он даже не пытается это скрывать", – делает неутешительный вывод "Бульба престолов".
Главы государств проведут вместе два дня. 17 июля они будут на Валааме. Помимо посещения собора и монашеских скитов запланирован осмотр музейной экспозиции. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча двух президентов носит неформальный характер.
На следующий день общение Путина и Лукашенко продолжится в Санкт-Петербурге. В северной столице состоится российско-белорусский форум регионов.
Несмотря на неформальный характер встречи, вопросы на повестке дня стоят серьезные. По мнению экспертов, на Валааме решится судьба Союзного государства. Последнее время у Москвы и Минска все больше разногласий о путях дальнейшего развития этого объединения.
Поговаривают, что Путин будет обсуждать с Лукашенко введение единой валюты и создание общего эмиссионного центра Союзного государства. Без этого реальная интеграция двух стран невозможно, поясняют аналитики.
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