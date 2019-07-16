Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко налаживает контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Осенью главы государств встретятся в Житомире. По мнению экспертов, они обсудят совместные действия за спиной у российского лидера Владимира Путина.



Александр Лукашенко попытается замять неловкость, которая возникла между ним и Владимиром Зеленским во время выборов президента Украины. Белорусский лидер публично поддержал Петра Порошенко и до последнего надеялся на его победу, отметил политолог Александр Класковский.



По словам эксперта, Лукашенко установит доверительный контакт с Зеленским, чтобы показать: разногласий между президентами нет. Одной из тем переговоров станет экономическое сотрудничество, полагает Класковский.

Он напомнил, что при Порошенко между Минском и Киевом было множество взаимовыгодных бизнес-схем. "Вероятно, пока у Лукашенко нет уверенности, что с новым президентом, который позиционирует себя как абсолютно народный и неподкупный, удастся найти общий язык", – сказал эксперт в комментарии белорусскому изданию "Солидарность".

Белорусский лидер, хоть и позиционирует себя как союзник Москвы, будет вести тайные переговоры с Зеленским за спиной у Путина. Голосование в ООН против украинских резолюций Класковский назвал "ритуальными шагами", необходимыми для того, чтобы не злить Кремль.

"Одним из предметов разговора Лукашенко и Зеленского станет вопрос, как сохранить позитивные отношения и при этом не вызвать излишнего раздражения Москвы. Это тема скорее будет кулуарной, чем публичной", – сказал Класковский.

Встретился сегодня с коллегой-белорусом, давно живущим и работающем в Киеве, у него необычное мнение, что Зеленский — это молодой Лукашенко. Хоть и не колхозник, но тоже популистский кандидат масс, с авторитарными замашками, которые пока просто не заметны.

Не знаю, прав ли он. — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 июля 2019 г.

При этом оба президента преследуют свои цели, отметил эксперт. Зеленский хочет показать себя как политика, способного решать накопившиеся проблемы. Лукашенко намерен и дальше примерять роль миротворца, способствуя урегулированию ситуации в Донбассе.

Встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко состоится на II Форуме регионов в Житомире. Мероприятие запланировано на октябрь 2019 года.