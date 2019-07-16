Спевшийся с Зеленским Лукашенко приготовил удар в спину Путину

Александр Лукашенко попытается замять неловкость, которая возникла
между ним и Владимиром Зеленским во время выборов президента Украины. Белорусский лидер
публично поддержал Петра Порошенко и до последнего надеялся на его победу,
отметил политолог Александр Класковский.
По словам эксперта, Лукашенко установит доверительный контакт с Зеленским, чтобы показать: разногласий между президентами нет. Одной из тем переговоров станет экономическое сотрудничество, полагает Класковский.
Он напомнил, что при Порошенко между Минском и Киевом было множество взаимовыгодных бизнес-схем. "Вероятно, пока у Лукашенко нет уверенности, что с новым президентом, который позиционирует себя как абсолютно народный и неподкупный, удастся найти общий язык", – сказал эксперт в комментарии белорусскому изданию "Солидарность".
Белорусский лидер, хоть и позиционирует себя как союзник Москвы, будет вести тайные переговоры с Зеленским за спиной у Путина. Голосование в ООН против украинских резолюций Класковский назвал "ритуальными шагами", необходимыми для того, чтобы не злить Кремль.
"Одним из предметов разговора Лукашенко и Зеленского станет вопрос, как сохранить позитивные отношения и при этом не вызвать излишнего раздражения Москвы. Это тема скорее будет кулуарной, чем публичной", – сказал Класковский.
Встретился сегодня с коллегой-белорусом, давно живущим и работающем в Киеве, у него необычное мнение, что Зеленский — это молодой Лукашенко. Хоть и не колхозник, но тоже популистский кандидат масс, с авторитарными замашками, которые пока просто не заметны.— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 июля 2019 г.
Не знаю, прав ли он.
При этом оба президента преследуют свои цели, отметил эксперт. Зеленский хочет показать себя как политика, способного решать накопившиеся проблемы. Лукашенко намерен и дальше примерять роль миротворца, способствуя урегулированию ситуации в Донбассе.
Встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко состоится на II Форуме регионов в Житомире. Мероприятие запланировано на октябрь 2019 года.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Люблю мужа сестры
Рим или Париж?
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Как убрать дряблость с ног
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?